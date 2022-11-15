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4 минуты назад

В Молдавии и Приднестровье наблюдаются перебои с электричеством

Елена Прошина

В ряде населенных пунктов Молдавии и Приднестровья наблюдаются перебои с электроэнергией. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

В граничащих с Украиной странах начались перебои с электричеством
Фото: ТАССТАСС

По имеющимся данным, на текущий момент не работает линия электроснабжения Вулканешты-Исакча, по которой электричество из Румынии поступает в Молдавию. Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются в Бельцах, Кагуле, Сороках, Унгенах, Единцах, Новых Аненах, Рышканах, Кантемире, без электричества микрорайон Северный в Бендерах, а также в Варница. Местные СМИ сообщают, что в Кишиневе на некоторых маршрутах остановлено движение троллейбусов.

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СМИ Приднестровья также сообщают о перебоях с электроэнергией. Уточняется, что регион находится в единой энергосистеме «Украина – Молдова – Европа», а также, что произошла системная авария.

«Это не внутренняя авария в Приднестровье, не хватало электроэнергии в сети, поэтому срабатывала защита и возникали перебои», – сообщают местные издания.

Ранее перебои с электричеством также начались по всей территории Украины.

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