Шольц: «Россию не удалось изолировать»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не оказалась изолированной во время саммита G20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на саммит, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия президента в России.

Делегацию РФ возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. В рамках саммита он провел встречи с главой МИД Китая и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Шольц отметил, что среди участников саммита G20 встречаются разные мнения по поводу украинского кризиса - часть стран отказывается осудить Россию.

Дипломатические источники японского агентства Kyodo ранее заявили, что из-за разногласий по поводу украинского кризиса страны G20 вряд ли смогут составить совместное коммюнике к завершению саммита. Ожидается, что США, Япония и европейские страны потребуют упоминания украинского кризиса в коммюнике, но Россия будет против этого.