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7 минут назад

Экоактивисты плеснули нефтью в картину Климта "Смерть и жизнь" в музее в Вене

Газета.Ru

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation («Последнее поколение») днем 15 ноября облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта, представленную в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщается на странице движения в Twitter.

«Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта «Смерть и жизнь» в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству», — говорится в записи.

На распространенном активистами видео видно, как мужчина плеснул нефть из канистры на защитное стекло произведения Климта, а женщина приклеила себя к полотну. Обоих задержала охрана музея.

В мире,Видео,Густав Климт,
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