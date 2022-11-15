У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофировались мышцы левой руки. Об этом пишет РИА Новости.

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«Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов», - сказал адвокат.

В настоящее время защита политика ожидает отчета бюро экспертизы и уверена, что в нем будет сказано, что у его клиента серьезный стресс.

В настоящее время Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. По словам адвоката, за время нахождения в клинике состояние здоровья политика сильно ухудшилось.