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29 минут назад

СМИ: у Михаила Саакашвили началась атрофия левой руки

Елена Прошина

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что у политика атрофировались мышцы левой руки. Об этом пишет РИА Новости.

У Саакашвили атрофировались мышцы левой руки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несколько месяцев назад у него начались боли. У него атрофирована левая рука, и он терпит невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику. Дождемся ответов», - сказал адвокат.

В настоящее время защита политика ожидает отчета бюро экспертизы и уверена, что в нем будет сказано, что у его клиента серьезный стресс.

В настоящее время Саакашвили проходит лечение в клинике в Тбилиси после длительной голодовки в тюрьме. Он был переведен туда в мае этого года. По словам адвоката, за время нахождения в клинике состояние здоровья политика сильно ухудшилось.

Так, отмечается, что Саакашвили похудел на 20 килограммов. Кроме того, по словам родственников, врачи поставили ему около 17 разных диагнозов. При этом адвокат не исключал, что у политика, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний, в том числе деменция и туберкулез.

В мире,Михаил Саакашвили,
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