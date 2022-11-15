Только пять лидеров приняли участие в групповом фото на G20

Только пять присутствовавших на неформальном обеде лидеров стран G20 и международных организаций согласились участвовать в групповом фото. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, после обеда в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

При том, что на самом обеде присутствовали гораздо большее количество лидеров стран и международных организаций. В частности, там были премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие.