Только пять лидеров приняли участие в групповом фото на G20

Только пять присутствовавших на неформальном обеде лидеров стран G20 и международных организаций согласились участвовать в групповом фото. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, после обеда в групповом фотографировании участвовали президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
При том, что на самом обеде присутствовали гораздо большее количество лидеров стран и международных организаций. В частности, там были премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, президент ФИФА Джанни Инфантино и другие.
Ранее агентство Киодо сообщило, что традиционное групповое фото перед началом саммита «отсрочено». Уточняется, что это было сделано поскольку американские и европейские лидеры отказались фотографироваться вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.