В ООН назвали общее число людей на Земле

Согласно подсчетам ООН, число людей на Земле достигло 8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации, пишет ТАСС.

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«Это историческая веха в развитии человечества», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет. Отмечается, что отметку в 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а в 9 млрд - к 2037 году. Также, согласно прогнозам, своего пика — в 10,4 млрд, человечество достигнет к 2080 году.

«В то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются», - сообщили в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно данным организации, две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах. В частности, речь идет об африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

Теперь мировому сообществу необходимо искать «эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития». Для этого необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения.