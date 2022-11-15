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16 минут назад

В ООН назвали общее число людей на Земле

Елена Прошина

Согласно подсчетам ООН, число людей на Земле достигло 8 млрд. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации, пишет ТАСС.

В ООН назвали общее число людей на Земле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это историческая веха в развитии человечества», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет. Отмечается, что отметку в 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а в 9 млрд - к 2037 году. Также, согласно прогнозам, своего пика — в 10,4 млрд, человечество достигнет к 2080 году.

«В то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются», - сообщили в Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно данным организации, две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах. В частности, речь идет об африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

Теперь мировому сообществу необходимо искать «эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития». Для этого необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что по прогнозам ученых численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 млрд человек. Спад можно ожидать после достижения отметки примерно в 9,6 млрд, что произойдет к 2070 году.

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