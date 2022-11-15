Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения после открытия саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации президента.
"Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом главы государства.
Ранее пресс-служба информировала, что Фернандес принял участие в церемонии открытия саммита. По данным газеты Clarin, в ходе первого дня встречи вместо президента Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.