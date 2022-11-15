Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

"Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом главы государства.