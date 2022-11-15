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1 час назад

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

ТАСС

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения после открытия саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации президента.

Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений", - говорится в сообщении, подписанном лечащим врачом главы государства.

Ранее пресс-служба информировала, что Фернандес принял участие в церемонии открытия саммита. По данным газеты Clarin, в ходе первого дня встречи вместо президента Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.

В мире,Альберто Фернандес,
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