Шольц заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми угрозы применения ядерного оружия. Об этом он заявил на саммите Группы двадцати (G20) на Бали, сообщает агентство DPA.

«Применение ядерного оружия и любая угроза [его применить] остаются недопустимыми», — сказал глава германского кабмина.

По его словам, это должно быть ясным общим сигналом этого саммита.