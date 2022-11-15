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1 час назад

Шольц заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

Газета.Ruиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми угрозы применения ядерного оружия. Об этом он заявил на саммите Группы двадцати (G20) на Бали, сообщает агентство DPA.

Шольц заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Применение ядерного оружия и любая угроза [его применить] остаются недопустимыми», — сказал глава германского кабмина.

По его словам, это должно быть ясным общим сигналом этого саммита.

Саммит G20 начался на Бали 15 ноября. Представители руководства стран-участниц объединения обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, процесс цифровой трансформации и проблемы здравоохранения. Встреча продлится до 16 ноября.

В мире,Олаф Шольц,
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