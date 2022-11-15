Шольц заявил о недопустимости угроз применения ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми угрозы применения ядерного оружия. Об этом он заявил на саммите Группы двадцати (G20) на Бали, сообщает агентство DPA.
«Применение ядерного оружия и любая угроза [его применить] остаются недопустимыми», — сказал глава германского кабмина.
По его словам, это должно быть ясным общим сигналом этого саммита.
Саммит G20 начался на Бали 15 ноября. Представители руководства стран-участниц объединения обсудят вопросы продовольственной и энергетической безопасности, процесс цифровой трансформации и проблемы здравоохранения. Встреча продлится до 16 ноября.