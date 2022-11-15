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1 час назад

США ввели санкции против российского разработчика микросхем

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российской компании, разработчика и производителя интегральных микросхем «ПКК Миландр». Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

США ввели санкции против российского разработчика микросхем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что компания попала в список за то, что «работает или работало в российском секторе производства электроники». В Госдепе США утверждают, что «Миландр» является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы.

Кроме того, Вашингтон также ввел санкции против трех компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии, которые в США считают иностранными структурами «Миландра».

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против России. Под рестрикции Вашингтона попали 28 юридических и 14 физических лиц из России. В частности, ограничения коснулись жены и дочерей российского сенатора Сулеймана Керимова, а также нескольких связанных с ним компаний.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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