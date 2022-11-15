США ввели санкции против связанных с ЧВК «Вагнер» лиц

США расширили список санкций в отношении России, в него внесены два человека, связанные с ЧВК «Вагнер», а также две компании, сообщили в Минфине США.

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В черный список были включены Аббас Джума и Тигран Срабионов. Они, по версии Минфина США, «обеспечивали приобретение иранских беспилотников ЧВК «Вагнер», сообщает ТАСС.

В список также было включено иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center, которое является производителем беспилотников «Шахед». Также санкции были введены против двух базирующихся в ОАЭ компаний Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в РФ.