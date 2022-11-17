Страны Евросоюза: список членов ЕС, Еврозоны, Шенгена

Евросоюз является объединением стран, которые создали общий рынок, единую валюту и позволили свободное, безвизовое передвижение людей в пределах определенной зоны. Какие страны входят в ЕС, и что такое шенгенская зона, разбирался «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

Европейский союз часто описывается как объединение, не имеющее аналогов. Он расположен на площади более четырех миллионов квадратных километров и включат в себя на сегодняшний день 27 стран.

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Страны Евросоюза

Изначально идея объединить «уголь и сталь» возникла у Германии и Франции. О необходимости объединить сталитетейную и угольную промышленность двух стран говорилось еще в 1950 году.

В результате в 1951 году шесть государств – Франция, Западня Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург – подписали Парижский договор и создали Европейское объединение угля и стали. А нынешняя экономическая основа ЕС была сформулирована Римскими соглашениями 1957 года, сформировавшими Европейское экономическое сообщество. Участники ЕЭС перестали взимать друг с друга таможенные пошлины, что значительно упростило торговые отношения.

Европейский союз в нынешнем виде был создан на основе Маастрихтского договора, действующего с 1 ноября 1993 года, который привел к возникновению единой европейской валюты – евро и закрепил верховенство четырех основных свобод передвижения: товаров, услуг, людей и денег. Впоследствии в основные соглашения ЕС вносились изменения в соответствии с договорами, подписанными в Амстердаме (1997), Ницце (2001) и Лиссабоне (2009). При этом в странах ЕС действует стандартизированное законодательство, но только в тех вопросах, где государства согласились действовать как единое целое и на основании демократических принципов.

ЕС пережил несколько волн расширения. Так, в 1973 году к сообществу присоединились Дания, Ирландия и Великобритания. Пиком расширения ЕС стали 2000-е годы, когда в союз вступили сразу 10 новых стран. В ЕС приняли Кипр, Эстонию, Венгрию, Польшу, Словакию, Словению, Чехию, Латвию, Литву, Мальту, а в 2007-м к ним добавились Румыния и Болгария.

Сейчас в ЕС входят:

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Хорватия,

Кипр,

Чехия,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Греция,

Венгрия,

Ирландия,

Италия,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Испания,

Швеция.

Великобритания вышла из объединения, напоминает РБК.

О своем вступлении в Евросоюз ведут переговоры Турция, заявка которой на присоединение рассматривается с 1987 года, Северная Македония (с 2004 года), Черногория, которая заявила о желании присоединиться к ЕС в 2008 году, Албания (заявка от 2009 года), Сербия (с 2009 года).

Кроме того о желании вступить в ЕС заявили Косово, Босния и Герцеговина и Грузия. А 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. 23 июня на саммите ЕС был согласован статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

При этом не во всех странах ЕС валютой является именно евро. Так, Великобритания изначально не сочла нужным вступать в зону евро. Дания и Швеция в ходе референдумов также решили сохранить национальные валюты.

В состав еврозоны входят:

Австрия,

Бельгия,

Испания,

Германия,

Греция,

Ирландия,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Португалия,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Эстония,

Финляндия.

Хорватия станет членом еврозоны с 1 января 2023 года.

Шенгентский договор

Почти все страны, входящие в состав Евросоюза, объединены Шенгенским соглашением, которое было заключено еще в 1986 году, но заработало только в 1995 году. Члены соглашения, которыми являются не только страны ЕС, отменили наличие пограничного контроля между собой, пишет сайт «Путешествуй».

Из стран ЕС соглашение подписали Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия и Литва, Лихтенштейн и Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами ЕС, однако входят в Шенгенскую зону. А Великобритания и Ирландия подписали Шенгенское соглашение на условиях ограниченного членства.

Страны имеют права выдавать визы, благодаря которым путешественники могут свободно передвигаться внутри зоны шенгентского договора.

Отношения с Россией

После начала российской спецоперации на Украине Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соответствующее решение вступило в силу 12 сентября.

При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша также согласовали дополнительные ограничения для въезда россиян по шенгенским визам, которые вступили в силу 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека».