На Бали началась встреча Цзиньпина и Байдена

Последняя их встреча состоялась в 2015 году, однако Байден тогда еще не был лидером США.

В ходе встречи на Бали перед саммитом G20 Си Цзиньпин не улыбнулся в ответ Байдену, но стороны пожали друг другу руки.

Си Цзиньпин заявил, что сейчас важно работать со всеми государствами для того, чтобы добиться мира и уверенности в глобальной стабильности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Си Цзиньпин на полях саммита G20 намерен провести встречи с президентами США Джо Байденом, Франции Эммануэлем Макроном, Сенегала Маки Саллом и Аргентины Альберто Фернандесом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отказ российского лидера от поездки на саммит G20 в Индонезии. Так, по его словам, Путин не сможет стать участником в связи с загруженным графиком и необходимостью пребывать в РФ. Выступления президента не ожидается и в режиме онлайн, отметил представитель Кремля. Как стало известно, глава МИД РФ Сергей Лавров будет возглавлять российскую делегацию.