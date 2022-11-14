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24 минуты назад

Украина захотела исключить Россию из G20

Елена Прошина

В Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки». Об этом пишет РИА Новости.

Украина захотела исключить Россию из G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати», - говорится в тексте приложения к проекту заявления.

В документе говорится, что G20 должны поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

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Среди инициаторов обращения значатся спикер Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, депутаты от партии «Батькивщина» Елена Кондратюк и Юлия Тимошенко, депутат от «Слуги народа» Александр Мережко, депутат от «Платформы за жизнь и мир» Юрий Бойко, от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

На заявления Киева уже отреагировали в Совете федерации РФ. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, предложил вместо G20 исключить Россию «из числа стран, существующих на планете Земля». По его мнению, у неонацистов «совсем поехала крыша от зашкаливающей русофобии».

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