Украина захотела исключить Россию из G20

В Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки». Об этом пишет РИА Новости.

«Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати», - говорится в тексте приложения к проекту заявления.

В документе говорится, что G20 должны поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также нарастить экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Среди инициаторов обращения значатся спикер Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, депутаты от партии «Батькивщина» Елена Кондратюк и Юлия Тимошенко, депутат от «Слуги народа» Александр Мережко, депутат от «Платформы за жизнь и мир» Юрий Бойко, от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.