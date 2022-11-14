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3 минуты назад

Боррель заявил, что ЕС считает ошибкой ответные меры России, Китая и Ирана на евросанкции

ТАСС

Евросоюз считает ошибкой ответные меры России, Китая и Ирана на европейские санкции против этих государств, однако готов к ним.

Боррель считает ошибкой ответные меры РФ, Китая и Ирана на санкции ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое мнение высказал в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Все, против кого вводились санкции, принимали ответные меры. Это делала Россия, это делал Китай, это делал Иран, это часть игры. Мы готовы к этому, но я считаю это ошибкой", - заявил он.

Боррель подтвердил, что министры введут новые санкции против Ирана за "подавление протестов".

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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