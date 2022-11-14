Пока вы спали: реакция Шольца на решение Путина и «наказание» Ирана

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Фото: EPA\TACC EPA\TACC

Главы МИД ЕС планируют «наказать» Иран

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Главы МИД Евросоюза проведут сегодня в Брюсселе заседание Совета по иностранным делам, на котором планируется принять очередные санкции «против определенных лиц и организаций в связи с ситуацией в Иране», а также обсудить возможные поставки России иранских баллистических ракет. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника пишет «Интерфакс».

При этом принятия новых санкций в отношении России пока не ожидается. «Над новыми санкциями против России идет работа. Они будут готовы до конца года», - пояснил осведомленный источник.

Шольц выразил сожаления по поводу решения Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сожалеет о решении президента России Владимира Путина не посещать саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет РИА Новости.

По мнению немецкого политика, «было бы хорошо», если бы Владимир Путин приехал на саммит G20. Шольц отметил, что присутствие российского лидера на Бали дало бы возможность задать ему ряд вопросов.

Канадский производитель Helly Hansen ушел из России

Производитель спортивной одежды Helly Hansen принял решение уйти из России и передал свои активы генеральному директору российского представительства Игорю Рогановичу и юристу Андрею Карасеву. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» пишет газета «Ведомости».

Роганович подтвердил информацию о сделке. При этом опрошенные изданием эксперты допустили, что она была безденежной.

Задержан подозреваемый по делу о теракте в центре Стамбула

Турецкой полицией задержан подозреваемый в совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек. Об этом заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, сообщает ТАСС.

По его словам, следы теракта ведут в Сирию, а за взрывом стоят признанные в Турции террористическими Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды народной самообороны.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе», - пояснил Сулейман Сойлу.

В России создадут «костюм железного человека»

Костюм «железного человека» из композитной брони, закрывающий тело российских военнослужащих как доспех, планируется создать в рамках проекта экипировки «Легионер». Об этом заявил РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов.