AFP: Байден хочет возобновить диалог с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден хочет возобновить диалог и установить "систему сдержек и противовесов" во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в понедельник. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Белого дома.

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По его информации, Байден полон решимости укрепить связи, устанавливая гарантии, которые помогут проследить, чтобы "конкуренция не превратилась в конфликт" между державами.