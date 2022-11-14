AFP: Байден хочет возобновить диалог с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден хочет возобновить диалог и установить "систему сдержек и противовесов" во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в понедельник. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Белого дома.
По его информации, Байден полон решимости укрепить связи, устанавливая гарантии, которые помогут проследить, чтобы "конкуренция не превратилась в конфликт" между державами.
Встреча лидеров США и КНР запланирована на 12:30 мск. Следующее мероприятие в графике намечено на 16:30 мск - Байден "выступит с комментариями и ответит на вопросы" журналистов.