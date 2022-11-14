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37 минут назад

Посол Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН

RT на русскомиещё 6

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский осудил поддержку Киевом антиизраильских резолюций в ООН.

Израиль разочарован голосованием Украины в ООН
Фото: ТАССТАСС

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», которая отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает», — сообщил он в Twitter.

Бродский отметил, что поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООНони продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине».

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