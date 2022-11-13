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59 минут назад

Автор Sky News предрек провал плану Сунака бросить вызов Лаврову на полях саммита G20

Слово и Дело

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен бросить вызов главе российского МИД Сергею Лаврову на полях саммита «Большой двадцатки». Такая провокационная задумка может обернуться серьезным испытанием для неопытного политика, пишет Сиба Джексон в статье для Sky News.

Плану Сунака бросить вызов Лаврову на полях саммита G20 предрекли провал
Фото: flickr.com | Number 10 / CC BY-NC-ND 2.0flickr.com | Number 10 / CC BY-NC-ND 2.0

Перед отъездом в Индонезию Сунак пообещал, что Лондон и его союзники сделают все возможное, чтобы продемонстрировать свое презрение к россиянам и достичь единства против Москвы на форуме G20. Однако соглашения в данном вопросе достичь не удастся по причине того, что некоторые страны не желают портить свои отношения с РФ, цитирует журналиста «ПолитРоссия».

Байден присутствовал в зале во время выступления Лаврова на саммите

«Разногласия, усугубленные конфликтом на Украине, означают, что неясно, будет ли согласовано традиционное совместное заявление по итогам саммита», – констатирует Джексон.

Ранее стало известно, что вместо российского президента Владимира Путина в рамках G20 страну будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

В мире,Риши Сунак,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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