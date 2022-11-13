Плану Сунака бросить вызов Лаврову на полях саммита G20 предрекли провал

Перед отъездом в Индонезию Сунак пообещал, что Лондон и его союзники сделают все возможное, чтобы продемонстрировать свое презрение к россиянам и достичь единства против Москвы на форуме G20. Однако соглашения в данном вопросе достичь не удастся по причине того, что некоторые страны не желают портить свои отношения с РФ, цитирует журналиста «ПолитРоссия».