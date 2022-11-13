Индонезия обратилась к мировым лидерам с призывом по России

Президент Индонезии Джоко Видодо, а также другие политики страны призвали мировых лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20, сообщает издание Politico.

Как сообщили Politico осведомленные дипломаты, на западных политиков оказывается давление со стороны индонезийских коллег и собственно Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики. Это делается для того, чтобы Москва по итогу встречи согласилась на коммюнике.

Источники издания рассказали, что Видодо будет рассматривать заявление по итогам встречи как «личный успех». Глава Индонезии считает, что является председателем «самого сложного» саммита G20, передает РИА «Новости».