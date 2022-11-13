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56 минут назад

Politico: Президент Индонезии попросил лидеров изменить риторику в отношении России на саммите G20

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Президент Индонезии Джоко Видодо, а также другие политики страны призвали мировых лидеров смягчить риторику в отношении России во время саммита G20, сообщает издание Politico.

Индонезия обратилась к мировым лидерам с призывом по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщили Politico осведомленные дипломаты, на западных политиков оказывается давление со стороны индонезийских коллег и собственно Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики. Это делается для того, чтобы Москва по итогу встречи согласилась на коммюнике.

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Источники издания рассказали, что Видодо будет рассматривать заявление по итогам встречи как «личный успех». Глава Индонезии считает, что является председателем «самого сложного» саммита G20, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Сергей Лавров,
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