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40 минут назад

Президента Грузии поймали на лжи о числе россиян, приехавших после начала мобилизации

Ura.Ru

Президент Грузии Саломе Зурабишвили солгала о количестве россиян, прибывших в страну после объявления частичной мобилизации в России. Об этом сообщил «Сигнал».

Президента Грузии поймали на лжи о россиянах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«„Сигнал“ изучил открытые данные Национальной администрации туризма Грузии и установил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили солгала, заявив, что после объявления частичной мобилизации из России в Грузию переехали 700 тысяч человек. За сентябрь и октябрь из России в Грузию выехало 272 350 человек», — передает telegram-канал «Сигнал».

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В России с 21 сентября по конец октября проходила частичная мобилизация. Некоторые граждане РФ уехали в Грузию. В конце сентября глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщала, что к ним в страну приехали 250 тысяч россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что уехавшие во время мобилизации пожалеют о своем решении. По информации Зурабишвили, после 21 сентября в Грузию приехали около 700 тысяч россиян. Из них 600 тысяч потом уехали в соседние страны и Европу, отметила президент.

В мире,Вахтанг Гомелаури,Саломе Зурабишвили,Вячеслав Володин,Госдума,
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