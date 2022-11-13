Президента Грузии поймали на лжи о россиянах

«„Сигнал“ изучил открытые данные Национальной администрации туризма Грузии и установил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили солгала, заявив, что после объявления частичной мобилизации из России в Грузию переехали 700 тысяч человек. За сентябрь и октябрь из России в Грузию выехало 272 350 человек», — передает telegram-канал «Сигнал».

В России с 21 сентября по конец октября проходила частичная мобилизация. Некоторые граждане РФ уехали в Грузию. В конце сентября глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщала, что к ним в страну приехали 250 тысяч россиян. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что уехавшие во время мобилизации пожалеют о своем решении. По информации Зурабишвили, после 21 сентября в Грузию приехали около 700 тысяч россиян. Из них 600 тысяч потом уехали в соседние страны и Европу, отметила президент.