На севере и востоке Ливана проводят массовую вакцинацию населения от холеры

Власти Ливана приступили к массовой вакцинации населения от холеры в северных и восточных районах страны, граничащих с Сирией. Об этом сообщил в воскресенье газете L'Orient-Le Jour исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд.

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"Прививочная кампания продлится 18 дней и охватит провинции Северный Ливан, Аккар, Баальбек-Хермель и Бекаа, - заявил он. - Первостепенное внимание будет уделено ситуации в лагерях сирийских беженцев, где быстро распространяется кишечная инфекция, вызываемая холерным вибрионом".

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По информации Абьяда, на севере и востоке страны сейчас работает 200 бригад Ливанского общества Красного Креста. "Волонтеры действуют по тотальному принципу из двери в дверь, т.е. стремятся охватить максимальное число жителей, а также школы и учреждения", - пояснил он.

В среду в Ливан были доставлены 600 тыс. доз вакцины по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН. Кроме того, помощь ливанскому народу оказал Египет, направивший 17 тонн медицинских принадлежностей, приборов и инструментов, а также лекарственных препаратов, применяемых при заражении холерой.

"Второй этап вакцинации наступит через несколько недель, когда будет доставлено дополнительно еще 1,5 млн доз", - отметил и.о. главы Минздрава. По его словам, "для достижения коллективного иммунитета власти рассчитывают сделать прививки 80% населения в четырех провинциях".

Согласно сведениям эпидемиолога Набиля Ризка, который возглавляет службу мониторинга при правительственном антикризисном штабе, случаи заражения холерой зафиксированы в 18 из 26 уездов. "В Ливане распространяется тот же штамм холеры, который в сентябре был выявлен в соседней Сирии, - указал он. - Симптомы кишечной инфекции наблюдаются у 2 722 пациентов, подтверждены лабораторно 532 случая заболевания, в больницы поступили 62 человека, умерло 18".

Как заявил 1 ноября руководитель регионального бюро ВОЗ Абдель Насер Абу Бакар, холеру можно предотвратить с помощью вакцин, путем доступа к безопасной воде, а также санитарно-профилактическими мерами.

"Кишечная инфекция поддается лечению с помощью своевременной пероральной регидратации и антибиотиков в более тяжелых случаях", - отметил он.