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17 минут назад

В США предложили прекратить финансирование Украины

Lenta.ruиещё 2

Экс-помощница сенатора США от штата Юта Кэтрин Томпсон предложила направить деньги для Украины на борьбу с Китаем. Предложение прекратить финансирование Киева она высказала в своей колонке для издания The Federalist.

В США предложили прекратить финансирование Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Томпсон, США не смогут эффективно противостоять Китаю в начинающейся новой холодной войне до тех пор, пока страна втянута в «безумно дорогую» поддержку Украины. С этим вопросом, по словам колумнистки, придется разбираться уже новым членам американского Конгресса.

«Если новые члены Конгресса хотят произвести фурор на внешнеполитическом пространстве, в первый же день работы они должны подать на рассмотрение законопроект, который направит ассигнованные средства из Украины на обеспечение превосходства США в военно-морском и воздушном пространстве над Китаем или на обеспечение безопасности южной границы», — уверена Томпсон.

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Она также призвала отказаться от практики ведения Вашингтоном «бесконечных войн», от помощи союзникам, которые «могут и должны сами обеспечивать свою безопасность», а также от жертв среди американских солдатов в интересах повышения прибылей оборонных корпораций.

Тем временем глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила об опасности новой холодной войны, которая может начаться между США и Китаем. По ее мнению, такое противостояние нанесет ущерб среднему классу и бедным домохозяйствам, оставив богатых невредимыми.

В мире,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
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