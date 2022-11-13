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5 минут назад

Украина и США планируют построить малый модульный реактор

ТАСС

Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный реактор. Об этом сообщила в воскресенье посол Украины в США Оксана Маркарова.

Украина и США планируют построить малый модульный реактор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Маркаровой, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

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