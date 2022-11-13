Украина и США планируют построить малый модульный реактор

"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).