Байден заявил об укреплении переговорной позиции с Си Цзиньпином

«Я знаю, что прихожу на переговоры с более сильной позицией, но мне это и не нужно. Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем со многими другими мировыми лидерами, он знает меня. Между нами очень мало недопонимания», — заявил он.