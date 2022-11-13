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48 минут назад

Байден заявил об укреплении переговорной позиции с Си Цзиньпином

Lenta.ru

Президент США Джо Байден заявил, что результаты промежуточных выборов в Сенат Конгресса США, где контроль сохраняют демократы, укрепили его позицию на предстоящих переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином. Байден отвечал на соответствующий вопрос журналистов в Камбодже, передает телеканал CNN.

Байден заявил об укреплении переговорной позиции с Си Цзиньпином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Помимо этого, американский президент подчеркнул, что у него и без того имеется взаимопонимание с председателем Китайской народной республики.

Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN

«Я знаю, что прихожу на переговоры с более сильной позицией, но мне это и не нужно. Я знаю Си Цзиньпина, я провел с ним больше времени, чем со многими другими мировыми лидерами, он знает меня. Между нами очень мало недопонимания», — заявил он.

12 ноября Байден оговорился во время выступления на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже. Обращаясь к премьер-министру Камбоджи Хун Сену, Байден заявил, что хочет поблагодарить «премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН».

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