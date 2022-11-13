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37 минут назад

В Греции осудили поставки вооружений Украине

Lenta.ru

Греческий журналист Афанасий Аргиракис, посетивший Донбасс, заявил, что жители Греции не одобряют решение правительства страны поставлять вооружение Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Греции осудили поставки вооружений Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аргиракис уточнил, что опросы общественного мнения демонстрируют позицию греков против войны, а с другой стороны, осуждение властей, которое отправляет оружие Киеву.

«Это очень обо многом говорит. О чувствах и о том, как смотрит на все греческий народ», — подчеркнул репортер.

Греки также крайне отрицательно смотрят «на все инициативы американского посольства и других западных посольств».

В беседе с агентством Аргиракис обвинил западные СМИ в замалчивании информации о происходящем в регионе.По словам журналиста, западные страны столкнулись с информационной блокадой и неимением доступа к достоверной информации.

«Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь», — отметил Аргиракис.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он отметил, что БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

В мире,Армия,Дмитрий Кулеба,
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