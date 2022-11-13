CNN: демократы получат контроль над Сенатом после победы в Неваде

Демократическая партия США, вероятно, получит контроль над сенатом, так как их кандидат Кэтрин Кортес-Мастро держит лидерство на промежуточных выборах в штате Невада. Таким образом, у демократов набралось 50 мест в верхней палате конгресса, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

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Телеканал отмечает, что пока что Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% — это примерно 5 тысяч голосов. Были подсчитаны 96% бюллетеней.

Агентство отмечает, что демократам необходимо 50 мест в сенате для контроля над верхней палатой конгресса. В целом в сенате 100 мест. Если голоса распределятся поровну, то решающим станет голос вице-президента. Этот пост занимает демократка Камала Харрис.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала европейские государства добиться автономии от США, чтобы не испытывать лишних переживаний из-за результатов американских выборов. При этом она подчеркнула, что дистанцироваться от США не стоит, лишь усилить свою независимость.