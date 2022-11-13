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12 минут назад

Демократы получат контроль над сенатом после победы в Неваде, сообщил CNN

Елена Прошина

Демократическая партия США, вероятно, получит контроль над сенатом, так как их кандидат Кэтрин Кортес-Мастро держит лидерство на промежуточных выборах в штате Невада. Таким образом, у демократов набралось 50 мест в верхней палате конгресса, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

CNN: демократы получат контроль над Сенатом после победы в Неваде
Фото: ТАССТАСС

Телеканал отмечает, что пока что Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% — это примерно 5 тысяч голосов. Были подсчитаны 96% бюллетеней.

Агентство отмечает, что демократам необходимо 50 мест в сенате для контроля над верхней палатой конгресса. В целом в сенате 100 мест. Если голоса распределятся поровну, то решающим станет голос вице-президента. Этот пост занимает демократка Камала Харрис.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала европейские государства добиться автономии от США, чтобы не испытывать лишних переживаний из-за результатов американских выборов. При этом она подчеркнула, что дистанцироваться от США не стоит, лишь усилить свою независимость.

Она указала, что Республиканская партия показала не такие впечатляющие результаты, какие все от нее ожидали, но выборы еще не завершены и ситуация может измениться.

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