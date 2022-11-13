Европу призвали добиваться автономии от США

Европейским государствам следует избавиться от зависимости от США, чтобы не испытывать лишних переживаний из-за результатов американских выборов. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью Le Parisien, передает газета «Известия».

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При этом она подчеркнула, что не призывает Европу дистанцироваться от США.

Таким образом глава Министерства иностранных дел Франции прокомментировала текущие итоги промежуточных выборов в США. По ее словам, республиканцы показали не такие впечатляющие результаты, как от них ожидалось, однако выборы еще не завершены и в следующем этапе положение дел может измениться.

Телеканал Fox News 12 ноября сообщил, что для контроля над сенатом, верхней палатой парламента США, Демократической партии не хватает всего одного места. При этом после избрания демократа, бывшего астронавта NASA Марка Келли, демократы сократили разрыв с республиканцами.