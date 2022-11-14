В Одессе снесли бюст Максима Горького

Бюст советского писателя Максима Горького, который находился на территории названного в честь драматурга санатория, снесли в Одессе. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал "Общественное".

Фото: телеграм-канал "Срочно, сейчас" телеграм-канал "Срочно, сейчас"

По словам руководителя санатория Татьяны Малыхиной, которую цитирует телеканал, бюст не являлся историческим наследием. Решение о его сносе принято в рамках "кампании по декоммунизации".

Санаторий открыт в 1939 году и первоначально назывался "Санаторий ВЦСПС №7 им. Горького". Малыхина добавила, что на днях табличку с названием, которая висела на стене административного корпуса здравницы, сняли. Кроме того, в мае руководство санатория подало документы для смены названия.

В Одессе в последнее время систематически совершают акты вандализма в отношении памятников, связанных с эпохой Российской империи и СССР. Неизвестные неоднократно оставляли оскорбительные надписи на памятнике Екатерине II, по указу которой основан город, обливали его краской. На днях вандалы накинули петлю на памятник русскому полководцу Александру Суворову, а позже на постаменте оставили надпись "следующий".