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30 минут назад

В Одессе снесли бюст Максима Горького

ТАССиещё 2

Бюст советского писателя Максима Горького, который находился на территории названного в честь драматурга санатория, снесли в Одессе. Об этом в понедельник сообщил украинский телеканал "Общественное".

В Одессе снесли бюст Максима Горького
Фото: телеграм-канал "Срочно, сейчас"телеграм-канал "Срочно, сейчас"

По словам руководителя санатория Татьяны Малыхиной, которую цитирует телеканал, бюст не являлся историческим наследием. Решение о его сносе принято в рамках "кампании по декоммунизации".

Санаторий открыт в 1939 году и первоначально назывался "Санаторий ВЦСПС №7 им. Горького". Малыхина добавила, что на днях табличку с названием, которая висела на стене административного корпуса здравницы, сняли. Кроме того, в мае руководство санатория подало документы для смены названия.

В Одессе в последнее время систематически совершают акты вандализма в отношении памятников, связанных с эпохой Российской империи и СССР. Неизвестные неоднократно оставляли оскорбительные надписи на памятнике Екатерине II, по указу которой основан город, обливали его краской. На днях вандалы накинули петлю на памятник русскому полководцу Александру Суворову, а позже на постаменте оставили надпись "следующий".

Война с памятниками началась на Украине после госпереворота 2014 года, когда был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж мемориалов, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Сейчас украинские власти "борются" уже со всем русским.

В мире,Несчастные случаи,Александр Суворов,
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