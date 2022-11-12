Умер основатель группы The Clash Кит Левен

Британский рок-музыкант, основатель групп The Clash и Public Image Ltd. (PiL) Кит Левен скончался на 66-м году жизни, сообщает Deadline.

Фото: Tim Mosenfelder/Getty Images Tim Mosenfelder/Getty Images

По словам друга музыканта, писателя Адама Хаммонда, Левен умер в своем доме в Норфолке 11 ноября от рака печени.

Он подчеркнул, что Левен был «одним из самых новаторских, смелых и влиятельных гитаристов всех времен».

«Он стремился создать новую парадигму в музыке. Его игра на гитаре в течение девяти минут Theme, первого трека на первом альбоме Public Image Ltd., определила, какой должна быть альтернативная музыка», — сказал Хаммонд.

Левен был соучредителем группы Public Image Ltd. вместе с Джоном Лайдоном. Первый альбом группы First Issue занял 22-е место в чартах 1978 года, ему предшествовал сингл Public Image, который попал в десятку лучших. Второй альбом группы Metal Box 1979 года считается классикой пост-панка. В 1983 году Левен покинул PiL.