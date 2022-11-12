Переболевшие Covid-19 американцы пожаловались на депрессию

Американские исследователи продолжают находить все больше доказательств тому, что Covid-19 нанес ущерб психике переболевших им людей. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

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По данным специалистов, свыше половины переболевших коронавирусом взрослых американцев рассказали врачам о симптомах тяжелой депрессии.

Клинический эпидемиолог Зияд Аль-Али заявил, что не удивляется такой статистике. По его мнению, на ранних этапах пандемии на население США оказывали негативное влияние такие факторы, как проблемы со здоровьем, горе от потери близких, социальная изоляция и нарушение повседневной деятельности.

Эксперт подчеркнул, что все эти факторы давили на тех, кто переболел, сильнее, чем на тех, кто избежал заражения.

Он полагает, что «в коронавирусе есть что-то, что действительно влияет на мозг». В итоге, многие, перенесшие заболевание, впали в депрессию, заработали различные расстройства.

Вместе с тем, уточнил Аль-Али, многие американцы после болезни «совсем не имеют нарушений неврологических или психиатрических состояний».