В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
24 минуты назад

Свыше половины переболевших Covid-19 американцев пожаловались на депрессию

Илья Родин

Американские исследователи продолжают находить все больше доказательств тому, что Covid-19 нанес ущерб психике переболевших им людей. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

Переболевшие Covid-19 американцы пожаловались на депрессию
Фото: TwitterTwitter

По данным специалистов, свыше половины переболевших коронавирусом взрослых американцев рассказали врачам о симптомах тяжелой депрессии.

Клинический эпидемиолог Зияд Аль-Али заявил, что не удивляется такой статистике. По его мнению, на ранних этапах пандемии на население США оказывали негативное влияние такие факторы, как проблемы со здоровьем, горе от потери близких, социальная изоляция и нарушение повседневной деятельности.

Раскрыта главная особенность повторного COVID-19

Эксперт подчеркнул, что все эти факторы давили на тех, кто переболел, сильнее, чем на тех, кто избежал заражения.

Он полагает, что «в коронавирусе есть что-то, что действительно влияет на мозг». В итоге, многие, перенесшие заболевание, впали в депрессию, заработали различные расстройства.

Вместе с тем, уточнил Аль-Али, многие американцы после болезни «совсем не имеют нарушений неврологических или психиатрических состояний».

Реабилитационный психолог Меган Хоси отметила, что наибольшему риску развития депрессии подвержены те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме. Кроме того, проблемы могут быть у тех, у кого еще до болезни наблюдались расстройства психического здоровья.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители