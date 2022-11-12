Премьер-министр Италии обвинила Париж в предательстве

В Европе разразился скандал из-за спора о том, какая страна примет 3500 африканских мигрантов. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обвинила Францию в предательстве, а Париж призвал другие страны «изолировать Италию». Об этом сообщает Politico.

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«Париж заморозил планы по приему 3500 мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Италия запретила заход судна неправительственной организации Ocean Viking в свои порты, и направила его во Францию», - пишет издание.

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На пресс-конференции в Риме в пятницу Мелони заявила о «недоразумении» и сказала, что «просьба изолировать Италию предает европейскую динамику солидарности».

Премьер заявила, что ее поразила «агрессивная реакция» французского правительства, «которая непонятна и неоправданна», и отметила, что в этом году Италия уже приняла 90 000 мигрантов из Африки и Азии.

По словам Мелони, добровольная схема перераспределения мигрантов, согласованная странами ЕС в июне, не достигла поставленных целей. Из 8000 человек, которые должны были покинуть Италию, переселено только 117, в том числе 38 во Францию.

Мелони отметила, что Италия «не может быть портом Европы для всех мигрантов, прибывающих из Африки». Она призвала европейскую военно-морскую миссию заблокировать выезд из Северной Африки.

«Возможность продемонстрировать свою жесткую позицию в отношении мигрантов оказалась непреодолимым искушением… Всего через несколько недель после своего премьерства, Мелони оказалась посреди дипломатической свары, которая угрожает нанести ущерб интересам Рима и оставить ее в изоляции в Европе», - резюмирует Politico.

Судно Ocean Viking принадлежит гуманитарной ассоциации SOS Mediterranee. Оно подбирает и перевозит мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море на лодках, чтобы попасть в Европу. На этой неделе экипаж судна получил отказ в заходе в один из итальянских портов.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози осудил спасательные суда, которые «не соответствовали духу европейских правил пограничного контроля», и отказал в разрешении пришвартоваться нескольким кораблям НПО. Он заявил, что мигранты должны просить убежища в стране, где зарегистрировано судно НПО.