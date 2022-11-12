Эрдоган выступил с обвинением в адрес Байдена

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в укрывательстве «террориста» - исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, США заинтересованы в Гюлене, а «Байден прячет его». Американцы подарили проповеднику «огромный особняк в Пенсильвании», где он сейчас проживает.
Кроме того, последователи проповедника «бегут и попадают в Грецию» и другие страны Европы.
Власти Турции обвиняют Гюлена в попытке госпереворота в июле 2016 года. Его организацию они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов).
В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены около 150 тысяч служащих, включая военных.
Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения властей.
Ранее в Турции задержали племянницу главы FETO - Сюммею Гюлен. Комитет министров Совета Европы обвинил Анкару в нарушении прав человека.