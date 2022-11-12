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48 минут назад

Эрдоган выступил с обвинением в адрес Байдена

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в укрывательстве «террориста» - исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган выступил с обвинением в адрес Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, США заинтересованы в Гюлене, а «Байден прячет его». Американцы подарили проповеднику «огромный особняк в Пенсильвании», где он сейчас проживает.

Кроме того, последователи проповедника «бегут и попадают в Грецию» и другие страны Европы.

Власти Турции обвиняют Гюлена в попытке госпереворота в июле 2016 года. Его организацию они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов).

В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены около 150 тысяч служащих, включая военных.

Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения властей.

Ранее в Турции задержали племянницу главы FETO - Сюммею Гюлен. Комитет министров Совета Европы обвинил Анкару в нарушении прав человека.

В мире,Фетхуллах Гюлен,Джозеф Байден,Совет Европы,
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