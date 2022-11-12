В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 заражёнными COVID-19

Говорит Москва

Всего на борту Majestic Princess находятся 3 тысячи пассажиров и 1 тысяча членов экипажа.

В Австралии пришвартовался лайнер с 800 зараженными COVID
Фото: WikipediaWikipedia

Корабль зашёл в гавань Сиднея, сообщает телеканал ABC.

Минздрав штата Новый Южный Уэльс установил на судне третий уровень предупреждения, максимально возможный. Всех прибывших перед высадкой проверят с помощью экспресс-тестов на антигены.

Как заявили в компании-перевозчике Carnival, выявлять первых заражённых стали в середине 12-дневного круиза. Заболевание у них проходило в лёгкой или бессимптомной форме, инфицированных изолировали, остальным рекомендовали соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.

СМИ отмечают, что в Новом Южном Уэльсе наблюдается рост заболеваемости COVID-19: за неделю число случаев выросло почти на 50% с 12 450 до 19 800.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители