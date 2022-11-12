В Австралии пришвартовался лайнер с 800 зараженными COVID

Всего на борту Majestic Princess находятся 3 тысячи пассажиров и 1 тысяча членов экипажа.

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Корабль зашёл в гавань Сиднея, сообщает телеканал ABC.

Минздрав штата Новый Южный Уэльс установил на судне третий уровень предупреждения, максимально возможный. Всех прибывших перед высадкой проверят с помощью экспресс-тестов на антигены.

Как заявили в компании-перевозчике Carnival, выявлять первых заражённых стали в середине 12-дневного круиза. Заболевание у них проходило в лёгкой или бессимптомной форме, инфицированных изолировали, остальным рекомендовали соблюдать меры предосторожности, в том числе носить маски.