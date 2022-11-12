ЕС уличили в желании изолировать Россию на саммите G20

Евросоюз и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

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В частности, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее главой — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию». По словам представителя европейской внешнеполитической службы, Запад пытается работать с партнерами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно» мнение международного сообщества о действиях России.