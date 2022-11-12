В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
39 минут назад

ЕС уличили в желании изолировать Россию на саммите G20

Lenta.ruиещё 4

Евросоюз и Великобритания планируют изолировать делегацию из России на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

ЕС уличили в желании изолировать Россию на саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, западные страны намерены игнорировать выступления российской делегации, а также препятствовать встречам с ее главой — министром иностранных дел России Сергеем Лавровым «или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию». По словам представителя европейской внешнеполитической службы, Запад пытается работать с партнерами, чтобы «показать очень-очень-очень убедительно» мнение международного сообщества о действиях России.

ЕС хочет дать понять Москве, что любые переговоры должны проводиться на приемлемых для Украины условиях, отмечает издание. Предполагается, что содействовать изоляции России будут Италия, Германия, Испания и Франция. В то же время журналисты обращают внимание на то, что Китай, скорее всего, к изоляции не присоединится.

В мире,Саммит,Сергей Лавров,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители