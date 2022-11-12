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1 час назад

Россию проверят на причастность к делу Скрипалей

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Экс-судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что открытое разбирательство по делу Скрипалей позволит установить, справедливы ли обвинения Лондона в адрес России относительно ее причастности к отравлению. Об этом сообщает издание The Independent.

Россию проверят на причастность к делу Скрипалей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал, что в его обязанности входит определение достоверности заявлений представителей правительства Великобритании.

«Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли они правы или нет», — сказал лорд Хьюз, возглавивший расследование смерти британки Дон Дон Стерджес в Эймсбери, которая погибла вследствие отравления.

Также, представляющий правительство адвокат Кэтри Макгейхи подчеркнула, что существует риск подготовки очередного нападения со стороны «враждебного государства или террориста» в случае распространения материалов разбирательства.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль его дочь Юлия, по утверждению британского правительства, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Их нашли без сознания 4 марта 2018 года на улице Солсбери.

В октябре прошлого года замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения Запада о применении «Новичка».

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