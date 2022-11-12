Шольц признался, что по-прежнему консультируется с Меркель

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до сих пор регулярно консультируется со своей предшественницей Ангелой Меркель и продолжает получать от нее советы. В этом он признался по ходу выступления в мероприятии, которое было организовано редакционным объединением "Редакционснетцверк Дойчланд".
"Мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях. И так будет продолжаться", — сказал он.
При этом глава немецкого правительства Германии сообщил, что консультируется и с другими людьми "далеко за пределами правящих партий".
"Я не чувствую себя одиноким", — отметил Шольц.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ напомнило бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель об ограничениях ее привилегий, включая расходы на проезд, и призвало к экономии. По информации Spiegel, в докладе министерства финансов бюджетному комитету бундестага говорилось, что офис Меркель не должен являться "статусным", он предназначен для "выполнения должностных и постоянных обязательств", также "исключается использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода".