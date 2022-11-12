Шольц признался, что по-прежнему консультируется с Меркель

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что до сих пор регулярно консультируется со своей предшественницей Ангелой Меркель и продолжает получать от нее советы. В этом он признался по ходу выступления в мероприятии, которое было организовано редакционным объединением "Редакционснетцверк Дойчланд".

"Мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях. И так будет продолжаться", — сказал он.

При этом глава немецкого правительства Германии сообщил, что консультируется и с другими людьми "далеко за пределами правящих партий".

"Я не чувствую себя одиноким", — отметил Шольц.