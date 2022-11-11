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23 минуты назад

Стала известна тайная цель США в переговорах с Россией

Елена Прошина

Издание Foreign Policy назвало тайную цель США относительно России. По данным американского издания, Вашингтон с лета 2022 года стремится возобновить с Москвой диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Стала известна тайная цель США в переговорах с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, и планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — говорится в тексте.

В Foreign Policy уверены, что стремление США к диалогу с РФ демонстрируют готовность администрации американского президента Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и попытки сделать Москву «международным изгоем». Предполагается, что переговоры по СНВ состоятся в Каире.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,
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