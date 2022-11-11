Стала известна тайная цель США в переговорах с Россией

Издание Foreign Policy назвало тайную цель США относительно России. По данным американского издания, Вашингтон с лета 2022 года стремится возобновить с Москвой диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
«По словам нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, и планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — говорится в тексте.
В Foreign Policy уверены, что стремление США к диалогу с РФ демонстрируют готовность администрации американского президента Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на санкции и попытки сделать Москву «международным изгоем». Предполагается, что переговоры по СНВ состоятся в Каире.