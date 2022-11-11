Стала известна тайная цель США в переговорах с Россией

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, и планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — говорится в тексте.