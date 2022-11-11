В Албании рассказали, как Россия спасла Балканы

«Мы долгое время слушали мантру, <...> что Китай, Россия и Турция наложат руки на этот регион. И что происходит? Без Китая, России и Турции мы бы не выжили в первую волну пандемии, потому что вакцины не поступали из Европейского союза, вакцины поступали именно из этих трех стран», – сказал он.