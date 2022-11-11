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43 минуты назад

Премьер Албании заявил, что Россия, Китай и Турция спасли Балканы

Елена Прошина

Выступая на Парижском форуме мира, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Россия, Китай и Турция помогли Западным Балканам во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В Албании рассказали, как Россия спасла Балканы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также добавил, что одновременно с этим Евросоюз вел себя «как федерация эгоистичных богатых стран».

«У нас была пандемия, которая показала нам, что отсутствие моста [между странами] может создать трагедию, мы увидели, что Европейский союз вел себя как федерация эгоистичных богатых стран, которая, находясь лицом к лицу со страхом смерти, сбежала от ответственности делиться вакцинами с остальными странами Центральной Европы», – заявил Рама.

По словам премьера, без помощи Китая, России и Турции «Балканы бы не выжили», потому что вакцины в страну поступали только из этих стран.

«Мы долгое время слушали мантру, <...> что Китай, Россия и Турция наложат руки на этот регион. И что происходит? Без Китая, России и Турции мы бы не выжили в первую волну пандемии, потому что вакцины не поступали из Европейского союза, вакцины поступали именно из этих трех стран», – сказал он.

Парижский форум мира проходит в историческом дворце Броньяр. Темой форума в этом году назвали преодоление «мультикризиса» в экологии, экономике и социальной сфере.

Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил оппозицию страны в попытке переворота на деньги России.

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