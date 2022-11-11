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32 минуты назад

Моравецкий заявил о готовности Польши «подразнить русского медведя»

Действующие власти Польши проводят эффективную политику, чтобы не совершать ошибок предшественников, которые сидели смирно, чтобы не дразнить русского медведя. С таким заявлением у себя в социальных сетях выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил о готовности Польши «подразнить русского медведя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не совершаем ошибок наших предшественников, которые сидели смирно, чтобы не дразнить русского медведя. Наша политика эффективна — она пробудила многие европейские страны от геополитического сна, и последующие правительства подтвердят нашу правоту!» — написал Моравецкий.

При этом он отметил, что Варшаве необходимо создать армию, которая «отпугивала бы противника лишь одним своим видом». По словам Моравецкого, на эти цели Польше нужен стабильный бюджет, который она имеет. В 2023 году Варшава намерена потратить на военные расходы от 100 до 130 миллиардов злотых (22-29 миллиарда долларов) или 3-4% ВВП страны.

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