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56 минут назад

Пока вы не уснули: Кремль о статусе Херсонской области и предупреждение ученых о коллапсе

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле высказались о статусе Херсонской области

Херсонская область остается субъектом Российской Федерации, в этом не может быть никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», - сказал Песков.

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Ученые предупредили о коллапсе экосистемы к 2030 году

m24.ru

Группа ученых в сфере мерзлотоведения и гляциологии считает, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы. Об этом они заявили в отчете о криосфере Земли, который подготовлен к международному климатическому саммиту СОР27 в Шарм-эш-Шейхе.

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Медведев высказался о территориальном суверенитете России

Все вернется домой, в Россию, так как понятие территориального суверенитета никуда не делось, написал в своем Телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», - написал Медведев.

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ЦБ предрек банкам убытки

По итогам года банковский сектор вряд ли «выйдет на прибыль», несмотря на то, что убытки значительно сократились. Об этом заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов, пишет ТАСС. Такое заявление он сделал в кулуарах форума Finopolis.

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Mash сообщил об отключении Карпова от аппарата ИВЛ

Состояние бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова улучшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, гроссмейстера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Напомним, что в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Травму он получил после падения возле здания Госдумы.

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Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая

соцсети

Мосгорсуд утвердил штраф в 5 тыс. рублей и высылку из России в Молдавию для блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил. Как сообщает РИА Новости, сам тиктокер участвовал в заседании по видеосвязи из спецприемника и заявил, что уже не хочет оспаривать решение нижестоящей инстанции.

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Мошенники нашли новый способ обмана россиян через AliExpress

В проекте Народного фронта «Мошеловка» рассказали о мошенниках, открывающих на AliExpress магазины по ИНН самозанятых россиян и под их именами. Об этом пишут «Известия». Одна из пострадавших обратилась в «Мошеловку», она рассказала, что рассерженные пользователи AliExpress начали атаковать ее телефонными звонками. Из разговоров с ними женщина поняла, что некто использовал ее ИНН и открыл магазин, покупателей которого обманули.

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Новый скандал: появились опасения по поводу слежки за гостями ЧМ в Катаре

EPA\TACC

Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) Франции считает, что приложения для смартфонов, необходимые болельщикам для посещения матчей ЧМ-2022 в Катаре, могут активно следить за ними. Об этом сообщил европейскому изданию Politico представитель этого французского регулятора.

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На Госуслугах появились электронные водительские права

В приложении «Гоуслуги.Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения. Как сообщает «Коммерсантъ», ранее в электронном виде с помощью приложения можно было предъявлять лишь свидетельство о регистрации автомобиля. Отмечается, что удостоверение доступно как в виде полной копии, так и в формате QR-кода — его инспектор может считать с помощью специального устройства. При этом в приложении отмечают, что сотрудники полиции все равно имеют право потребовать у водителя физическую версию документа.

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Беркова вспомнила о последней встрече со Стояновым

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала о последней встрече с бывшим мужем, актером Андреем Стояновым. Как сообщает «Пятый канал», пара виделась в суде во время развода. Беркова призналась, что тогда пришла не одна из-за опасений за свою безопасность. По ее словам, на встрече экс-супруг вел себя агрессивно, однако Стоянову все же удалось сдержать свои эмоции.

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В мире,Андрей Стоянов,Елена Беркова,Николай Лебедев,Александр Данилов,Анатолий Карпов,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Банк России,Коммерсант,Мосгорсуд,Госдума,Совет безопасности РФ,
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