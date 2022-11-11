В турецком отеле разгорелся конфликт между поляками и русскими

В турецком отеле Kirman Sidemarin из-за песни группы «Руки вверх» произошел конфликт между отдыхающими из России и Польши. Первым руководство гостиницы принесло извинения и возместило ущерб испорченной одежды, а вторым — пригрозило выселением. Об этом сообщает TourDom.

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По данным портала, инцидент произошел 6 ноября на дискотеке в пятизвездочном отеле в Манавгате. По просьбе россиянки диджей поставил песню группы «Руки Вверх», что не понравилось компании поляков.

По словам руководителя отдела маркетинга Рината Биккула, отдыхающие из Польши стоило заиграть музыке стали свистеть и что-то выкрикивать. В результате полячка подошла к россиянке и облила ее коктейлем. Биккула отметил, что сразу после этого в зале остановили музыку и включили свет, участников конфликта попросили успокоиться.