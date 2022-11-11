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58 минут назад

Байден разочаровал американцев своей ошибкой на конференции под эгидой ООН

Ura.Ruиещё 2

Президент США Джо Байден запутался в словах во время своей речи о чистой энергетике, чем вызвал волну разочарования и насмешек со стороны американцев. В этот раз они обратили свое внимание на его выступление во время 27-й климатической конференции, которая проходит в Шарм-эш-Шейхе (Египет) под эгидой ООН.

Байден разочаровал американцев очередной ошибкой на конференции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Помочь ускорить зарож-заро… извините меня, помочь ускорить зарождение глобальной чистой энер… энергетической экономики», — передают запинку президента США в официальном twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC). После этой фразы Байден извинился и уточнил, что читал заготовленную для него цитату.

Пользователи заметили, что ошибки президента уже не в первый раз попадают на общественное обозрение.

«Это уже ежедневное явление. Какой позор», — пишет один из них.

Схожие реакции появились и под аналогичными постами других американских газет и журналов. «На мировой сцене. Вот это стыд», — поделился своими ощущениями один из комментаторов.

«Прекрасно показывает его подготовку», — написал другой юзер.

«Он там чуть не сломался. Возможно пора обновить прошивку», — с шуткой отметили в обсуждении видео.

Также американцы сравнили его со своим предыдущим президентом Дональдом Трампом.

«И все же они скажут, что Трамп слишком стар, чтобы баллотироваться. Смотрите на это», — написали в комментариях.

Ранее пользователи соцсети Twitter неоднократно обращали внимание на конфузные ситуации, связанные с главой Белого дома. Одной из причин стал призыв Байдена снизить цены на автозаправочных станциях. В июне российские юзеры также с юмором прокомментировали падение американского президента с велосипеда.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,ООН,
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