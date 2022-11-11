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18 минут назад

Освобожденный британский наемник решил вернуться на Украину

Москва24иещё 3

Британский наемник Эйден Аслин, освобожденный при обмене пленными, решил вернуться на Украину. Об этом сообщает Daily Mail. Он рассказал, что больше не хочет принимать участие в боевых действиях, однако планирует запустить собственный YouTube-канал.

Освободившийся из плена наемник решил вернуться на Украину
Фото: ТАССТАСС

"Аслин сообщил, что возвращается на Украину в качестве "военного корреспондента" для YouTube", – отмечается в материале.

Мужчина признался, что дал обещание своей девушке не брать в руки оружие. Однако Аслин решил, что должен рассказать о том, что происходит на передовой. По его словам, он понимает, что рискует быть схваченным вновь.

"Это (Украина. – Прим. ред.) мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Есть истории, которые нужно рассказывать", – пояснил он.

Аслин надеется вернуться в свой дом, который располагается вблизи Херсона.

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Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Однако, по информации британских изданий, Аслин смог вернуться в Великобританию после обмена пленными, который состоялся в сентябре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В мире,Шон Пиннер,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
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