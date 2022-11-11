Лукашенко обратился к народу Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил поляков с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить «мосты дружбы», а не «пограничные стены с колючей проволокой». Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

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По словам Лукашенко, Белоруссия «стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой».

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«Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы», - уверен он.

Белорусский лидер также констатировал, что «за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане». Он выразил надежду, что поляки сделают правильный выбор на предстоящих в стране выборах и пожелал им «мирного неба и солидарности».

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть: от духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Как правильно отметил польский классик, Беларусь никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям, была готова поделиться даже последней краюхой ржаного хлеба. Эти слова и сегодня сохраняют актуальность», - заверил он.

Президент также обратил внимание на то, что в этом году Белоруссия ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем новый импульс добрососедским отношениям. Однако пропагандой были созданы «лживые образы врагов в лице Белоруссии и России», что привело к подрыву доверия в международных отношениях, констатировал Александр Лукашенко.

Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции.