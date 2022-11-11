В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
49 минут назад

Лукашенко обратился к Польше

Алиса Селезнёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил поляков с праздником Независимости и заявил о готовности Минска строить «мосты дружбы», а не «пограничные стены с колючей проволокой». Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

Лукашенко обратился к народу Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лукашенко, Белоруссия «стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой».

Видео дня

«Наша географическая близость не может и не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы», - уверен он.

Белорусский лидер также констатировал, что «за грубые ошибки одиозных польских политиков сегодня должны расплачиваться обычные граждане». Он выразил надежду, что поляки сделают правильный выбор на предстоящих в стране выборах и пожелал им «мирного неба и солидарности».

«Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть: от духовно и культурно очень близких вам белорусов никогда не исходила угроза. Как правильно отметил польский классик, Беларусь никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям, была готова поделиться даже последней краюхой ржаного хлеба. Эти слова и сегодня сохраняют актуальность», - заверил он.

Президент также обратил внимание на то, что в этом году Белоруссия ответственно и осознанно установила безвизовый режим для граждан Польши, придав тем новый импульс добрососедским отношениям. Однако пропагандой были созданы «лживые образы врагов в лице Белоруссии и России», что привело к подрыву доверия в международных отношениях, констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: "К Володе Зеленскому относился как к ребенку"

Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции.

При этом с момента начала спецоперации на Украине Варшава заняла непримиримую антироссийскую позиции. Польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы».

В мире,Матеуш Моравецкий,Александр Лукашенко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители