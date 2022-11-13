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6 минут назад

На Украине раскрыли возможную дату переговоров с Россией

Lenta.ruиещё 11

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что новые переговоры Киева и Москвы могут состояться во второй половине 2023 года. Его слова приводит «Страна.ua».

На Украине раскрыли возможную дату переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно, я считаю, что это [переговоры] будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», — заявил депутат.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Россией и отметил, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру. Политик заявил, что самым главным условием является восстановление справедливости.

При этом украинский лидер еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом Зеленский отметил, что готов разговаривать, но с другим российским лидером.

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховная Рада,
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