В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
48 минут назад

В США назвали главное условие завершения конфликта на Украине

Елена Прошина

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине будет завершен только тогда, когда президент России Владимир Путин выведет войска с территории соседней страны. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Лидер США высказался по поводу боевых действий на Украине перед вылетом в зарубежное турне. Он признал, что урегулирование ситуации возможно, если российские войска покинут территорию страны.

ООН: РФ и Украина должны начать переговоры

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности возобновления мирных переговоров с российской стороной. Он подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, однако хотел бы вести дела с другой Россией, той, которая действительно будет настроена на мир.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о готовности вести переговоры с Украиной. Она отметила, что Россия приветствует возможность уладить конфликт дипломатическим путем.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,ООН,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители