Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине будет завершен только тогда, когда президент России Владимир Путин выведет войска с территории соседней страны. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Лидер США высказался по поводу боевых действий на Украине перед вылетом в зарубежное турне. Он признал, что урегулирование ситуации возможно, если российские войска покинут территорию страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности возобновления мирных переговоров с российской стороной. Он подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, однако хотел бы вести дела с другой Россией, той, которая действительно будет настроена на мир.