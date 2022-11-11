Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине будет завершен только тогда, когда президент России Владимир Путин выведет войска с территории соседней страны. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.
Лидер США высказался по поводу боевых действий на Украине перед вылетом в зарубежное турне. Он признал, что урегулирование ситуации возможно, если российские войска покинут территорию страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности возобновления мирных переговоров с российской стороной. Он подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, однако хотел бы вести дела с другой Россией, той, которая действительно будет настроена на мир.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о готовности вести переговоры с Украиной. Она отметила, что Россия приветствует возможность уладить конфликт дипломатическим путем.