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29 минут назад

Генерал США и советники Байдена поругались из-за переговоров РФ и Украины

Ura.Ru

Между председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советниками американского правительства возникло недопонимание по поводу оказания помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Генерал США и советники Байдена поругались из-за переговоров РФ и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возникли разногласия по поводу того, следует ли оказывать давление на Украину, чтобы она добивалась дипломатического прекращения конфликта с Россией. При этом, высший генерал Америки призывает к переговорам, в то время как другие советники президента США Джо Байдена утверждают, что это слишком рано», — пишет газета.

Например, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не пытается контролировать Киев, их отношения сугубо партнерские. По его словам, поддержка эта носит больше моральный характер. При этом генерал Марк Милли утверждает, что нужно продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она могла добиться своих целей за столом переговоров.

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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. На протяжении всего времени с начала операции было предпринято несколько попыток провести переговоры между РФ и Киевом. Но они ни к чему не привели. Президент Украины Владимир Зеленский выступал против переговоров, но с начала ноября начал призывать западные страны к принуждению России к переговорам. Кремль же заявлял, что Россия всегда готова закончить конфликт за столом переговоров. В ООН говорили, что РФ и Украина должны начать переговоры, сообщает «Национальная служба новостей». При этом политический истеблишмент западных стран не верит в скорые переговоры, передает Nation news.

В мире,Джейк Салливан,Марк Милли,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Объединенный комитет начальников штабов армии США,ООН,
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