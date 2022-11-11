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50 минут назад

CNN: Джордж Буш-младший проведет онлайн-встречу с Зеленским

ТАССиещё 1

Бывший президент США Джордж Буш-младший на следующей неделе проведет онлайн-встречу в открытом формате с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на Институт Джорджа Буша-младшего.

Джордж Буш-младший проведет онлайн-встречу с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

По его данным, встреча пройдет в Далласе (штат Техас) в открытом формате при зрителях, Зеленский примет участие по видеосвязи. Мероприятие преследует цель подтвердить необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США, указывает CNN.

Управляющий директор по глобальной политике Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер отметил, что бывший американский лидер - республиканец считает "жизненно необходимым продолжать американскую поддержку Киева". По словам Крамера, "в вопросе поддержки Украины [США] необходимо отложить партийные разногласия".

Переизбранный по итогам промежуточных выборов лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее пообещал усилить контроль над выделением помощи Киеву в случае победы республиканцев. Он также заявил, что в случае победы республиканцы первым делом сосредоточатся на решении внутренних проблем страны, в частности на борьбе с нелегальной иммиграцией.

В мире,Кевин Маккарти,Дэвид Крамер,Владимир Зеленский,Джордж Буш,Конгресс США,
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