Джордж Буш-младший проведет онлайн-встречу с Зеленским

Бывший президент США Джордж Буш-младший на следующей неделе проведет онлайн-встречу в открытом формате с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на Институт Джорджа Буша-младшего.

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По его данным, встреча пройдет в Далласе (штат Техас) в открытом формате при зрителях, Зеленский примет участие по видеосвязи. Мероприятие преследует цель подтвердить необходимость продолжения поддержки Украины со стороны США, указывает CNN.

Управляющий директор по глобальной политике Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер отметил, что бывший американский лидер - республиканец считает "жизненно необходимым продолжать американскую поддержку Киева". По словам Крамера, "в вопросе поддержки Украины [США] необходимо отложить партийные разногласия".