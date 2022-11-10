Дания приняла решение по обследованию места ЧП «Севпотоков»

Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG получила разрешение провести расследование на месте диверсий на «Северных потоках» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Датское радио».

Отмечается, что директор агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд подтвердила факт выдачи разрешения.

Ранее сообщалось, что Nord Stream провела исследование повреждений на первой нитке трубопровода в шведских водах.