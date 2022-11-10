В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
45 минут назад

Дания разрешила Nord Stream обследовать место диверсии «Севпотоков»

Илья Родин

Компания-оператор газопроводов Nord Stream AG получила разрешение провести расследование на месте диверсий на «Северных потоках» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Датское радио».

Дания приняла решение по обследованию места ЧП «Севпотоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что директор агентства геоданных Дании Пиа Даль Хейгорд подтвердила факт выдачи разрешения.

Ранее сообщалось, что Nord Stream провела исследование повреждений на первой нитке трубопровода в шведских водах.

США смягчили санкции против России

Специалисты компании обнаружили на месте взрывов крупные кратеры техногенного характера. Их глубина составила от 3 до 5 метров. Участок газопровода между ними оказался разрушенным.

В мире,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители