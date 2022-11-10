Вучич назвал условие введения санкций против России

По словам главы государства, Сербия не проводит политику санкций, особенно "против тех (против России . - "Газета.Ru"), кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны".

"Это наша политика, наш стержень, и от этого мы можем отречься только в том случае, если у нас над головой буквально будет дамоклов меч", - сказал сербский лидер после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном .

Ранее Вучич заявлял, что Сербия не станет вводить какие-либо санкции против РФ, пока поменявшаяся ситуация не вынудит Белград пойти на это. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.